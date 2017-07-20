Портфель кредитов среднему бизнесу ВТБ в Алтайском крае вырос с начала года на 24%

Высокий уровень надежности банка и индивидуальный подход к каждому клиенту стали решающими факторами при открытии расчетных счетов для многих предприятий и компаний Алтайского края: за первое полугодие было открыто 118 счетов новым клиентам. Банк, продолжая работу с имеющимися клиентами, привлек на обслуживание более 80 новых компаний, из них 10% - предприятия оборонно-промышленного комплекса.

В 2017 году банк традиционно оказывает необходимую финансовую поддержку предприятиям энергетического комплекса, чья доля составила 18% от общего кредитного портфеля дирекции, компаниям пищевой и перерабатывающей отраслей – с долей более 23%, предприятиям промышленного производства -18%, розничной торговли - 15%.

За счет увеличения кредитных лимитов банк осуществляет поддержку таким ведущим компаниям и предприятиям Алтайского края, занимающимся переработкой сельхозпродукции, как: торговый дом "Киприно", "Калманский КХП", "Барнаульский молочный комбинат", "Поспелихинская макаронная фабрика" и ряду других компаний. Также во 2 квартале были привлечены на кредитование и новые клиенты, такие как группа компаний "Ваш доктор", "Кондитерская фирма Алтай", "Алтайский завод агрегатов" и другие.

Растущий интерес алтайских компаний и предприятий к документарным продуктам банка ВТБ позволил нарастить портфель гарантий и аккредитивов более чем в 7 раз, документарный портфель на 1 июля 2017 года превысил 2,3 млрд рублей. В структуре выданных гарантий основная доля приходится на тендерные гарантии, гарантии исполнения контракта и возмещения НДС, которые были наиболее востребованы в сфере дорожного строительства (компания "Тейси") и других сфер деятельности. Аккредитивная форма расчетов была востребована клиентами банка при оплате контрагентам поставок в соответствии с заключенными контрактами (группа компаний "Алтайлес") и другими.

Региональный бизнес продолжил следование сберегательной модели управления денежных средств. Так, на 1 июля объем привлеченных средств "до востребования" банка в Барнауле увеличился на 46% и превысило 3 млрд рублей. Средства "срочного" размещения клиентов увеличились на 75% и перешагнули рубеж в 2,3 млрд рублей.

Людмила Карпова,

руководитель дирекции ВТБ по Алтайскому краю, отметила: