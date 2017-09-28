Поручитель по многомиллионным кредитам "Изумрудной страны" дошел до банкротства

Житель Бийского района Алексей Демин был одним из поручителей по шести кредитам агропромышленной фирмы "Нижнекаменское" (входила в "Изумрудную страну"), взятым в 2011 году - незадолго до начала проблем в агрозолдинге. Фирма кредиты не вернула — еще в 2013-2014 годах "Россельхозбанк" добился в Бийском городском и Алтайском краевом судах решения о взыскании с поручителей 298 млн рублей.

Правда, тогда Демин пытался добиться в суде признания ничтожными своих договоров поручительства. Он заявил, что ни на момент их заключения, ни впоследствии его финансовое положение не позволяло ему нести солидарную ответственность за такие кредиты. Он находился в служебной зависимости от работодателя, который выступал заемщиком и вынудил его подписать договоры в ущерб его финансовым интересам.

Но Бийский горсуд он убедить так и не смог. Миллионы за агрофирму он должен был вернуть банку, решение вступило в силу в начале 2014 года.

Заявление о признании себя банкротом Демин подал в июне 2017 года. Он сообщил, что в 2016 году его доход как сотрудника фирмы "Розница К-1" (магазины сети "Мария-Ра") составил 476 тыс. рублей. То есть долг банку он бы отдавал 625 лет. С 2014 года он сумел погасить только 10 тыс. рублей.

21 сентября ему ввели процедуру реализации имущества на шесть месяцев. Недвижимости и автомобилей у него нет, и он за последние три года не совершал сделок с недвижимостью и транспортными средствами (а также сделок на сумму более 300 тыс. рублей), указано в материалах арбитража. Если эта информация подтвердится, процедура освобождения его от долговой кабалы продлится недолго.

Демин был одним из нескольких десятков поручителей по многомиллионным кредитам предприятий "Изумрудной страны". Как рассказывал один из бывших работников агрохолдинга, кроме директоров поручителями по кредитам были продавцы, завскладом, завмаги. По просьбе руководства они "становились" учредителями или директорами, хотя по факту оставались продавцами и зав­магами.

Фабрика по выдаче кредитов для агрохолдинга остановилась в начале 2012 года — тогда головной офис "Россельхозбанка" в Москве отказался пролонгировать ранее взятые cсуды. После этого банк стал предъявлять требования к поручителям.

На начало 2013 года общий долг предприятий "Изумрудной страны" "Россельхозбанку" составлял около 22 млрд рублей, кредиты исчислялись сотнями.

Справка

Поручитель отвечает перед кредитором другого лица за исполнение обязательства полностью или в части (ст. 361 Гражданского кодекса РФ). При неисполнении или ненадлежащем исполнении заемщиком обязательства поручитель и должник отвечают солидарно, если договором не предусмотрено иное (ст. 363 ГК).

При солидарной ответственности кредитор может требовать вернуть долг как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. Заключая договор поручительства, поручитель действует на свой страх и риск.