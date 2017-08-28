Поселок в Британии атаковало загадочное "химическое облако"

Поселок в графстве Восточный Суссекс на юге Великобритании полностью эвакуировали из-за "химического тумана" неизвестного состава, пишет The Guardian.
Here's the moment a 'chemical haze' caused panic on the beach at Birling Gap. Hundreds needed hospital treatment. Video: Kyle Crickmore. pic.twitter.com/tVDj6YUyue— BBC Sussex (@BBCSussex) 27 августа 2017 г.
"Туман" окутал поселок вечером, 27 августа. В результате более 200 человек почувствовали резь в глазах, боль в горле и рвотные позывы. Очевидцы рассказали, что "облако" пахло хлорином.
Правоохранители выясняют причину возникновения "дымки".
Daily Mail сообщала, что экстренные службы, эвакуировавшие пляж, призвали местных жителей закрыть окна и двери из-за "облака хлора", которое пришло со стороны моря, пишет РИА Новости.
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