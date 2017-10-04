После фильма "Салют-7" Путин вспомнил о своем полете на Ту-160

Президент ознакомился с кинокартиной накануне вечером, после чего пообщался с создателями фильма, главными героями, а также космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных, о подвиге которых и рассказывает картина. Они провели первую в истории стыковку с неуправляемой космической станцией.

Путин отметил чрезвычайную сложность выполненной ими задачи, вспомнив о своих ощущениях, когда бомбардировщик проводил дозаправку в воздухе. "Я наблюдал сам, сидел рядом с пилотом, когда он проводил дозаправку, и понимал, что сложности есть. У него не с первого раза получилось, и он был весь в поту", — рассказал глава государства, пишет Lenta.ru.

Российская премьера "Салюта-7" запланирована на 12 октября. В ленте сыграли Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко и Любовь Аксенова.

В 1985 году Джанибеков и Савиных осуществили стыковку пилотируемого космического корабля с вышедшей из-под контроля орбитальной станцией. После перехода на борт станции они провели восстановительные работы. "Салют-7" проработал еще шесть лет, пока его не заменила станция "Мир". Космонавты вошли в историю как люди, осуществившие самый сложный с технической точки зрения полет.