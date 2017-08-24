На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства чемпиона по пауэрлифтингу

В Хабаровске заведено дело против двух сотрудников Росгвардии, которые не остановили драку между пауэрлифтером Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым.
Следователи установили, что бездействие сотрудников позволило Анару Аллахверанову продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего.
В результате Аллахверанов нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался, пишет bfm.ru.
По версии следствия, утром 20 августа охранник торгового комплекса в центре Хабаровска, увидев толпу агрессивно настроенных молодых людей, нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали два сотрудника вневедомственной охраны войск Росгвардии.
"На их глазах между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами того, как 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков, пишет "РГ".
Невмешательство сотрудников Росгвардии привело к тому, что Аллахверанов продолжил наносить удары Драчеву, от чего тот получил черепно-мозговую травму и скончался.
Против Аллахверанова изначально возбудили уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которое затем переквалифицировали на пункт "и" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
За информацию о местонахождении Аллахверанова полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.
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