На сотрудников Росгвардии завели дело после убийства чемпиона по пауэрлифтингу

Следователи установили, что бездействие сотрудников позволило Анару Аллахверанову продолжить свои агрессивные действия в отношении потерпевшего.

В результате Аллахверанов нанес несколько ударов Драчеву, от которых тот скончался, пишет bfm.ru.

По версии следствия, утром 20 августа охранник торгового комплекса в центре Хабаровска, увидев толпу агрессивно настроенных молодых людей, нажал на тревожную кнопку. На вызов приехали два сотрудника вневедомственной охраны войск Росгвардии.

"На их глазах между двумя мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Являясь очевидцами того, как 25-летний Анар Аллахверанов нанес множественные удары руками, ногами по голове другому мужчине, сотрудники не выполнили свои должностные обязанности, не пресекли совершение противоправных действий, не задержали злоумышленника, не доставили его в отдел полиции для разбирательств и уехали с места происшествия", — рассказал старший помощник руководителя следственного управления СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков, пишет "РГ".

Невмешательство сотрудников Росгвардии привело к тому, что Аллахверанов продолжил наносить удары Драчеву, от чего тот получил черепно-мозговую травму и скончался.

Против Аллахверанова изначально возбудили уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), которое затем переквалифицировали на пункт "и" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

За информацию о местонахождении Аллахверанова полиция обещала вознаграждение в 500 тысяч рублей.