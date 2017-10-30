После инцидента с частным российским самолетом закрыли бременский аэропорт

У машины сломалось шасси, и она застряла в грязи. Предварительно, инцидент произошел из-за сильного ветра, из-за которого пилот не смог прямо посадить машину.

На борту самолета пассажиры отсутствовали, экипаж составляли три человека. Никто не пострадал. Из-за закрытия аэропорта рейсы в Стамбул, Штутгарт и Париж отменили.

На борту самолета, владелец которого не называется, пассажиров не было. Экипаж состоял из трех человек.