После инцидента с частным российским самолетом закрыли бременский аэропорт

29 октября вечером самолёт Cessna 550 Citation Bravo приземлился вне взлётно-посадочной полосы аэропорта в немецком Бремене. Из-за инцидента аэропорт закрыли, сообщает РБК соссылкой на Weser Kurier.
У машины сломалось шасси, и она застряла в грязи. Предварительно, инцидент произошел из-за сильного ветра, из-за которого пилот не смог прямо посадить машину.
На борту самолета пассажиры отсутствовали, экипаж составляли три человека. Никто не пострадал. Из-за закрытия аэропорта рейсы в Стамбул, Штутгарт и Париж отменили.
На борту самолета, владелец которого не называется, пассажиров не было. Экипаж состоял из трех человек.
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