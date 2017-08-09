После перестрелки в Мособлсуде уволили двоих силовиков

С работы сняты командир отдельной роты охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых и заместитель командира взвода этого подразделения.

Заместитель командира взвода, два заместителя командира отдельной роты охраны и конвоирования, начальник управления организации охраны общественного порядка подмосковного главка, его заместитель и начальник отдела этого управления получили дисциплинарные взыскания — предупреждения о неполном служебном соответствии.

Перестрелка с участием группы выходцев из Средней Азии, которую называют "банда ГТА", совершившей серию убийств автовладельцев в Московской области, произошла 2 августа в здании Мособлсуда.

Пятерых подсудимых по делу перевозили в лифте. Они напали на конвоиров, забрали их оружие, а при попытке прорваться открыли огонь по росгвардейцам. В результате инцидента сотрудник Росгвардии получил огнестрельное ранение и был госпитализирован, также двое полицейских получили телесные повреждения.

Из нападавших трое были ликвидированы, двое ранены. Выживших привлекут к ответственности по новому уголовному делу — о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и покушении на побег.

Впоследствии стало известно, что инструкция МВД запрещает перевозку участников процессов при обвинении по "тяжелым" статьям или при рассмотрении дел, к которым привлечено общественное внимание, в лифте в здании суда. Также инструкцией предусмотрено, что такие подсудимые по зданию перемещаются не группами, а поодиночке, а среди посетителей суда должны быть сотрудники МВД в штатском.

Кроме этого, число конвоиров "банды ГТА" было снижено в пять раз вопреки инструкции: вместо положенных десяти полицейских преступников сопровождали только двое. В рядовых ситуациях на двух конвоируемых может приходиться двое конвоиров, на троих — шестеро, на десятерых — семеро. При угрозе побега или применения насилия применяется усиленный конвой: одного арестованного сопровождают трое конвоиров, а девятерых — 12, пишет znak.com.