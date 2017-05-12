После пяти дней голодовки мэра Горно-Алтайска увезли на "скорой"

Как стало известно altapress.ru, у Облогина, который до 17 октября 2017 года находится под домашним арестом, наступило резкое ухудшение здоровья. С 7 мая он объявил голодовку и отказался от приема необходимых лекарств (у Облогина сахарный диабет). Через пять суток без пищи и медикаментов потребовалась срочная медицинская помощь. Врачи пока не сообщают о том, сколько Облогин пробудет в больнице.

Напомним, перед тем, как начать голодовку, мэр Горно-Алтайска отправил рукописное письмо президенту Владимиру Путину в котором просил разобраться со сложившейся ситуацией и передать рассмотрение дела за пределы Республики Алтай. По версии следствия, он совершил несколько преступлений, связанных с финансами.

Облогин занимает пост мэра уже 25 лет.