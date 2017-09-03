После рыбалки Путина на самолетах президентского авиаотряда стали кормить котлетами из щуки

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Сегодня, 16:30.
Жизнь

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов сообщил, что на бортах авиакомпании "Россия" в меню появились котлеты из щуки, которых ранее там никогда не было.

Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.
Сибирские каникулы Владимира Путина. Тува, 1-3 августа 2017 года. Фото: kremlin.ru.

Рыбу стали готовить после рыбалки президента РФ Владимира Путина в Сибири. Фотосвидетельство Смирнов опубликовал на своей странице в Facebook.

"Помните историю про то, как один человек пошел на МАКС-2017, попробовал там мороженое, а потом оно появилось в буфете его резиденции? Вот ее продолжение, — пишет журналист. — Человек поехал на рыбалку, наловил щук, а теперь в меню самолетов специального летного отряда "Россия" появились котлеты из щуки. (Вообще не шучу. Никогда их там не было и вдруг — раз и есть!) И этот человек, как вы понимаете, тоже не я", — заметил Смирнов.

Президент РФ во время отпуска в Туве занимался рыбной ловлей и подводной рыбалкой. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин во время подводной охоты два часа гонялся за щукой с ружьем.

Компанию президенту РФ составили министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тувы.

Справка

Специальный летный отряд "Россия" — авиапредприятие в составе управления делами президента, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России. Согласно действующим нормам, авиаотряд перевозит президента и премьера страны, спикеров парламента, председателя Конституционного суда, генпрокурора, главу следственного комитета, министра иностранных дел, главу администрации президента. Кроме того, к нему приписан Объединенный авиационный отряд специального назначения ФСБ, перевозящий руководство службы.

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