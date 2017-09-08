После урагана "Ирма" остров Барбуда ушел под воду

После того, как ураган "Ирма" обрушился на небольшой карибский остров Барбуда, он стал непригоден для жизни. Почти все постройки и инфраструктура разрушены. Остров, население которого составляет чуть более полутора тысяч человек, буквально ушел под воду, сообщает Би-Би-Си.
Есть информация о гибели одного ребенка. Власти ожидают, что число погибших, скорее всего, будет расти.
Tonight, far too many people in #Irma’s path and in its wake. pic.twitter.com/bWQMxae9GV— Randy Bresnik (@AstroKomrade) 8 сентября 2017 г.
Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал значительного ущерба — серьезных разрушений и погибших там нет. В южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Остров остался без электричества. Всего на Карибах в результате урагана погибли семь человек, пишет bfm.ru.
Вслед за "Ирмой" на Анталнтику идут еще два урагана — "Хосе" и "Катя". Ураган "Хосе" усилился до третьей категории опасности, сообщает ТАСС.
Он движется в сторону Карибского бассейна.
Согласно оперативной сводке американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в его эпицентре достигла 195 км в час или порядка 54,2 метра в секунду.
Факт
"Ирма" стала самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 300 км/ч.
Справка
Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября.
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