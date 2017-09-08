После урагана "Ирма" остров Барбуда ушел под воду

Есть информация о гибели одного ребенка. Власти ожидают, что число погибших, скорее всего, будет расти.

Tonight, far too many people in #Irma’s path and in its wake. pic.twitter.com/bWQMxae9GV — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 8 сентября 2017 г.

Соседний остров Антигуа с населением 80 тысяч человек избежал значительного ущерба — серьезных разрушений и погибших там нет. В южной части острова Сен-Мартен разрушен аэропорт, третий по величине на Карибских островах. Остров остался без электричества. Всего на Карибах в результате урагана погибли семь человек, пишет bfm.ru.

Вслед за "Ирмой" на Анталнтику идут еще два урагана — "Хосе" и "Катя". Ураган "Хосе" усилился до третьей категории опасности, сообщает ТАСС.

Он движется в сторону Карибского бассейна.

Согласно оперативной сводке американского Национального центра по наблюдению за ураганами, скорость ветра в его эпицентре достигла 195 км в час или порядка 54,2 метра в секунду.

Факт

"Ирма" стала самым мощным ураганом в Атлантике за последнее десятилетие. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 300 км/ч.

Справка

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода — с 1 июня по 30 ноября.