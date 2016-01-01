К Новому году работникам "Сибэнергомаша" отдали долги по зарплате

Проведенная проверка показала, что арендаторы предприятия не вносили предусмотренную договорными обязательствами плату за используемое имущество. Руководителю предприятия-арендатора внесли два представления. Они рассмотрены и удовлетворены.

Конкурсному управляющему "Сибэнергомаш" Альбине Кунавиной в связи с непринятием мер по взысканию арендной платы внесли представление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Прокурор Барнаула предостерег управляющего о необходимости направления поступающих денежных средств на погашение зарплатного долга и социальных выплат.

В настоящее время в результате принятых мер трудовые права 672 работников восстановлены. Им выплатили все полном объеме.