К Новому году работникам "Сибэнергомаша" отдали долги по зарплате

Прокуратура Барнаула вмешалась в ситуацию с выплатой зарплат в обанкротившемся "Сибэнергомаше". За период с августа 2015 года по ноябрь 2016 года 672 работникам задолжали свыше 19 млн рублей, включая выходные пособия при увольнении и компенсацию неиспользованного отпуска, сообщает краевая прокуратура.
Проведенная проверка показала, что арендаторы предприятия не вносили предусмотренную договорными обязательствами плату за используемое имущество. Руководителю предприятия-арендатора внесли два представления. Они рассмотрены и удовлетворены.
Конкурсному управляющему "Сибэнергомаш" Альбине Кунавиной в связи с непринятием мер по взысканию арендной платы внесли представление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Прокурор Барнаула предостерег управляющего о необходимости направления поступающих денежных средств на погашение зарплатного долга и социальных выплат.
В настоящее время в результате принятых мер трудовые права 672 работников восстановлены. Им выплатили все полном объеме.
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