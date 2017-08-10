После жалобы Путину женщину-инвалида обеспечат лекарствами

Департамент здравоохранения Орловской области бесплатно выдаст лекарства местной жительнице — инвалиду первой группы.
Чтобы получить медикаменты, женщине пришлось обратиться к президенту Владимиру Путину во время прямой линии.
После проверки прокурор Заводского района Орла обратился в суд с иском к областному департаменту здравоохранения. Суд удовлетворил требование обеспечить заявительницу Клавдию Ставцеву препаратами бесплатно.
Ставцева задала Путину вопрос про обеспечение нуждающихся федеральных льготников лекарствами. Она рассказала, что инвалидам из госбюджета выделяется всего 807 рублей на препараты. Глава государства пообещал разобраться в проблеме. После этого к вопросу подключился губернатор Орловской области Вадим Потомский, пишет "Росбалт".
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