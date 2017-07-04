"Простите меня, дорогие": Юрий Денисов выступил с последним словом

Многие из свидетелей говорили о том, что я был требовательным и жёстким. Думаю, все те, кто работал со мной, согласятся, что эти качества объяснялись повышенной ответственностью. Я всегда говорил, что если работать недобросовестно, все это скажется на наших детях. И я требовал этого от других.

Всю жизнь я учился у коллег и своего руководителя. Время было такое насыщенное, мы шли только вперед, и я не все успевал лично контролировать. Не все выдерживали темп работы. Бывало, уходили, но и возвращались. Так возвратилась и свидетель Столярова, которая оклеветала нас с женой. Некоторых я сам просил вернуться.

Вообще я всегда с уважением относился к подчиненным и всегда старался всем помочь. Я не хотел никого увольнять, ведь люди были обучены. Я вовсе не был в этом заинтересован. Некоторые специалисты вообще были штучные. Те, кто работали и сейчас работают в управлении, должны мне верить.

Мне приятно вспомнить работу, потому что краю удалось много реально сделать для развития образования. Мы существенно улучшили условия обучения и питания в школах. Я мог бы перечислять и дошкольное образование, и работу с сиротами, и детьми-инвалидами. Но министерство уже отметило нас наградами, и я рад, что во всем этом есть и мой вклад.

Я многим обязан тем, что работал, тем, что была возможность реализовать свои идеи, что участвовал в делах, которые завершились успешно. При этом я старался не быть должным никому. Но я остался в оплаченном долгу перед своей семьей — прежде всего перед детьми и женой. Они создали мне все условия, освободили от всех забот, а я не уделял им должного внимания. Думал, что все наверстаю, когда уйду на пенсию. Я очень виноват перед вами. Прости меня, сын (дочь Денисовых на последнем слове не присутствовала, — прим.ред.).

Мне больно оттого, что я не прислушивался к своей жене, когда она каждый год просила уйти с работы. Прости меня, женушка любимая. У меня никого нет, кроме вас. Вы-то знаете, что я никакой не взяточник. Гособвинитель меня упрекнула в том, что я доверял заполнение декларации о доходах жене. Ну, наверное, я так и не стал чиновником, а остался профессором.

С Былковым у меня не было никаких коррупционных отношений, и с Карабицем тоже. В 2009 я не брал взятки, а честно заработал свои деньги. И не просил я переписывать ордера, это мои официальные переоформлены были. Не вымогал у Калашниковой взяток. Я предоставил подтверждающие это документы, а гособвинение верит пяти свидетелям, потому что они якобы независимые. Вообще странно, что эпизоды со взятками начинаются в 2009 году, а затем вдруг прерываются сразу на три года.

Обвинение использовало двойные стандарты в оценке показаний свидетелей. Почему дочери Калашниковой можно верить, а моему сыну нет? Все обвинение строится на словах Калашниковой и пятерых свидетелей, ее родственников и ближайших друзей. Кроме того, их показания расходятся. Странным мне кажется и тот факт, что все эпизоды начинаются в ноябре. Как будто обострение какое-то.

Я нахожусь под стражей уже один год, три месяца и 18 дней. Я реально смотрю на ту ситуацию, в которой нахожусь я и моя семья. И потому еще раз прошу вас, ваша честь, всесторонне рассмотреть это дело. И хотя я знаю, что вы объективно его рассмотрите, очень высока цена вашего решения.

Простите меня, дорогие (обращаясь к семье). Я вас люблю, мои родные.

Все.