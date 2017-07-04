"Простите меня, дорогие": Юрий Денисов выступил с последним словом

3 июля в Железнодорожном районном суде с последним словом выступили бывший вице-губернатор края Юрий Денисов и его супруга. Поддержать их пришли дочь и сын.
Стороны обвинения и защиты обменивались репликами с утра до обеда. Так, гособвинитель Евгения Титаренко уверена, что свидетели обвинения Денисовых не оговаривают, а родственники экс-проректора АКИПКРО Калашниковой не имеют подставных фирм, как утверждает защита.
Версия Татьяны Денисовой о подарке в виде шоколадки, за которую она якобы приняла протянутую ей пачку денег, по мнению прокуратуры, не выдерживают критики. "Я думаю, что когда Калашникова говорила: "Здесь только двести", она не имела ввиду двести граммов шоколада", — сказала гособвинитель.
Адвокаты в свою очередь засомневались в искренности Калашниковой и ее "приближенных", поскольку их показания "каждый раз обрастали новыми подробностями". Кроме того, по их мнению, если бы Денисов был таким, как его характеризуют — "прошаренным, хитрым, пронырой", то суда над ним не было бы. "У таких земля из-под ног не уходит", — сказал адвокат экс-чиновника Андрей Лихторович.
После обеда подсудимым дали последнее слово.
Татьяна Денисова,
жена бывшего вице-губернатора Юрия Денисова:
Я сразу хотела бы оставить свои пожелания по наказанию. Обвинение предлагает оставить нам дом в Мирном (Бийский район, — прим. ред.), а землю под ним конфисковать. Я не понимаю, как такое будет возможно — нам что, дом переносить придется? И почему бы тогда не оставить нам квартиру в Барнауле? Выбор места жительства в деревне не отвечает нашему возрасту и здоровью, мы должны находиться под опекой детей и наблюдением врачей.
Мы ничего не скрывали. С Калашниковой я находилась в хороших отношениях и никогда бы не подумала, что она за спиной делает такое. И мы не переписывали свое имущество на подставных лиц, как Калашникова. Все встречи с ней были придуманы. Зачем ей было платить, если она собиралась увольняться? Я до сих пор жалею, что тогда поддалась порыву и приехала ее поздравлять.
Первые полгода в деле свидетелей не было, а потом они появились, когда следствию стало понятна неправдоподобность происходящего. Запрашивая для нас наказание, гособвинитель не учла наше здоровье и возраст, думая, что мы будем в состоянии отбыть такие длительные сроки.
Прошу объективно рассмотреть доводы защиты, которая показала несостоятельность и нелогичность обвинения. У меня все.
Юрий Денисов,
бывший вице-губернатор края, экс-руководитель ГУ образования и молодежной политики:
Многие из свидетелей говорили о том, что я был требовательным и жёстким. Думаю, все те, кто работал со мной, согласятся, что эти качества объяснялись повышенной ответственностью. Я всегда говорил, что если работать недобросовестно, все это скажется на наших детях. И я требовал этого от других.
Всю жизнь я учился у коллег и своего руководителя. Время было такое насыщенное, мы шли только вперед, и я не все успевал лично контролировать. Не все выдерживали темп работы. Бывало, уходили, но и возвращались. Так возвратилась и свидетель Столярова, которая оклеветала нас с женой. Некоторых я сам просил вернуться.
Вообще я всегда с уважением относился к подчиненным и всегда старался всем помочь. Я не хотел никого увольнять, ведь люди были обучены. Я вовсе не был в этом заинтересован. Некоторые специалисты вообще были штучные. Те, кто работали и сейчас работают в управлении, должны мне верить.
Мне приятно вспомнить работу, потому что краю удалось много реально сделать для развития образования. Мы существенно улучшили условия обучения и питания в школах. Я мог бы перечислять и дошкольное образование, и работу с сиротами, и детьми-инвалидами. Но министерство уже отметило нас наградами, и я рад, что во всем этом есть и мой вклад.
Я многим обязан тем, что работал, тем, что была возможность реализовать свои идеи, что участвовал в делах, которые завершились успешно. При этом я старался не быть должным никому. Но я остался в оплаченном долгу перед своей семьей — прежде всего перед детьми и женой. Они создали мне все условия, освободили от всех забот, а я не уделял им должного внимания. Думал, что все наверстаю, когда уйду на пенсию. Я очень виноват перед вами. Прости меня, сын (дочь Денисовых на последнем слове не присутствовала, — прим.ред.).
Мне больно оттого, что я не прислушивался к своей жене, когда она каждый год просила уйти с работы. Прости меня, женушка любимая. У меня никого нет, кроме вас. Вы-то знаете, что я никакой не взяточник. Гособвинитель меня упрекнула в том, что я доверял заполнение декларации о доходах жене. Ну, наверное, я так и не стал чиновником, а остался профессором.
С Былковым у меня не было никаких коррупционных отношений, и с Карабицем тоже. В 2009 я не брал взятки, а честно заработал свои деньги. И не просил я переписывать ордера, это мои официальные переоформлены были. Не вымогал у Калашниковой взяток. Я предоставил подтверждающие это документы, а гособвинение верит пяти свидетелям, потому что они якобы независимые. Вообще странно, что эпизоды со взятками начинаются в 2009 году, а затем вдруг прерываются сразу на три года.
Обвинение использовало двойные стандарты в оценке показаний свидетелей. Почему дочери Калашниковой можно верить, а моему сыну нет? Все обвинение строится на словах Калашниковой и пятерых свидетелей, ее родственников и ближайших друзей. Кроме того, их показания расходятся. Странным мне кажется и тот факт, что все эпизоды начинаются в ноябре. Как будто обострение какое-то.
Я нахожусь под стражей уже один год, три месяца и 18 дней. Я реально смотрю на ту ситуацию, в которой нахожусь я и моя семья. И потому еще раз прошу вас, ваша честь, всесторонне рассмотреть это дело. И хотя я знаю, что вы объективно его рассмотрите, очень высока цена вашего решения.
Простите меня, дорогие (обращаясь к семье). Я вас люблю, мои родные.
Все.
Сразу после последнего слова суд удалился в совещательную комнату. Ориентировочно приговор Денисовым вынесут 14 июля. Однако судья отметила, что может не успеть написать приговор за это время, и в этом случае его оглашение отложится еще на несколько дней.
Напомним, для Юрия Денисова прокуратура запросила 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 11 млн 250 тыс. рублей (пятикратная сумма взятки).
Эти цифры сложились из возможных наказаний по каждому эпизоду: 5 лет за взятки продуктами, по 7 лет за взятки в крупном размере и с вымогательством и 8 лет за взятки в особо крупном размере со штрафом.
Также прокуратура требует, чтобы у Денисова конфисковали имущество на сумму 2,9 млн. рублей.
Кроме того, обвинение настаивает на том, чтобы бывший чиновник не мог занимать руководящие должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением хозяйственно-распорядительных функций, в течение трех лет.
Татьяне Денисовой за посредничество во взяточничестве попросили дать 1,5 года колонии общего режима, а за то же деяние в крупном размере (переквалифицировали с особо крупного) — пять лет со штрафом 1 млн 700 рублей (двукратная сумма взятки). Всего ей попросили назначить 5,5 лет колонии общего режима со штрафом.
Обоим подсудимым зачтут в срок пребывание в СИЗО и под домашним арестом в случае обвинительного приговора.
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