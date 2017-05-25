Последнийзвонок: что публикуют в соцсетях вчерашние школьники

25 мая по всей стране прогремели последние звонки. Каждую минуту в социальных сетях появляются десятки фотографий счастливых выпускников: бантики, ленточки, фартуки, множество улыбок и слёз. Altapress.ru предлагает читателям тоже окунуться в эту атмосферу.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
Последний звонок 2017. Фото: instagram.com.
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