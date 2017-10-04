Последняя распродажа теплиц этой осени

Оцените большой выбор теплиц на сайте компании: agronom22.ru

Достаточно посетить сайт. Подобрать теплицу самостоятельно или с помощью консультаций специалистов. Оформить заказ. Оплатить удобным способом (по карте или при получении). Согласовать дату монтажа – и все. Теплицы монтирует профессиональная сервисная служба компании.

Для покупателей на сайте действует система накопительных скидок. Также возможна покупка теплицы в рассрочку без банков и переплат.

Бесплатное хранение до весны.

Вы также можете купить теплицы в розничных магазинах компании.

Адреса магазинов на сайте, справки по телефону 60-30-30.

ИП Ларионова А.В. ИНН 222408144723 ОГРНИП №317222500039706. Рассрочку предоставляет ИП Яковлев Андрей Владимирович.



