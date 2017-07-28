Посол Италии признал законным референдум крымчан о присоединении к России

Посол Италии в РФ Чезаре Рагальини заявил, что референдум о присоединении Крыма к России, состоявшийся в 2014 году, был законным. В ответ украинский посол в Италии Евгений Перелыгин раскритиковал это высказывание Рагальини.
По словам Перелыгина, это заявление его итальянского коллеги не соответствуют позиции Рима, пишут "Известия".
Евгений Перелыгин,
украинский посол в Италии:
Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым — не суверенное государство, а часть территории Украины.
По мнению украинского дипломата, подобные высказывания Рагальини вредят отношениям Украины и Италии.
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