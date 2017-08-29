Посол рассказал о выборе президента между санкциями и войной с Россией

Посол отметил, что санкции на самом деле не имеют отношения к кризису на Украине. "Но выбор, который был представлен администрации Обамы: "Хотите ли вы вести войну с Россией?" Никто не хотел этого", — подчеркнул Теффт (цитата по "Газета.ру").

Тефф уверяет, что санкции - это попытка выразить несогласие. "Поэтому необходимо, чтобы была попытка выразить несогласие с тем, что было расценено как нарушение международного права, и для этого были введены санкции", — отметил посол (цитата по РИА Новости).

Представитель США заявил, что экономические ограничения — это "тупой инструмент", и "все это понимают", однако, несмотря на это, они "эффективны". Он также добавил, что последующие экономические санкции США ввели как реакцию на кибератаки на американскую избирательную систему.

"Мы не единственные: французы, французская система также была под ударом. Я не знаю, что происходит в отношении Германии, где в следующем месяце будут выборы, но в любой демократии атака на демократическую систему является обескураживающей для всех", — заключил Теффт (цитата по РБК).

США и Евросоюз в 2014 году ввели санкции против РФ в связи с событиями на Украине и присоединением Крыма к России. Они включают запрет на въезд в страны ЕС и США ряда российских должностных лиц, замораживание их активов, введение ограничений торгового, финансового и военного характера. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

За последние три года санкции ужесточали и продлевали несколько раз.