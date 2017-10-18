Дом алтайского школьника-героя пострадал от пожара. Нужна помощь

В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru. В Усть-Коксе пострадал от пожара дом школьника-героя Сергея Рехтина. Фото: 04.mchs.gov.ru.

Герой с матерью жили в двухквартирном деревянном доме. Вторая квартира была бесхозной, недавно в нее забрались неизвестные и устроили там пожар. От огня пострадали общая крыша здания. Теперь в квартире Рехтиных невозможно жить. Маму и Сергея временно приютили односельчане.

Из-за пожара были испорчены вещи семьи, в частности, одежда мальчика. В республиканском управлении МЧС сообщили, что Рехтины нуждаются в помощи. Телефон мамы Сергея Марины 8-913-699-71-08. К этому номеру привязан мобильный банк, на него можно переводить денежные средства.

Мама Сергея работает санитаркой, денег в семье постоянно не хватает, пишут "Новости Горного Алтая". Сам Сергей нуждается в операции на сердце, в следующем году должны выделить квоту.

Геройский поступок Серёжи

В начале июля дети купались в заводи реки Катунь. Одного из мальчиков течение вынесло на глубокое место. Он не умел плавать и начал тонуть. 15-летний Сергей с берега услышал, что кто-то зовет на помощь. Не раздумывая ни секунды, он бросился в воду и вытащил на берег утопающего. К счастью, ребенок не пострадал, не успел нахлебаться воды и потерять сознание. Даже медицинскую помощь ему оказывать не пришлось.

За этот поступок парня отметили на общешкольной линейке 1 сентября. Он стал одним из победителей республиканского этапа конкурса "Созвездие мужества" в номинации "Дети герои", который проводит ГУ МЧС по Республике Алтай.