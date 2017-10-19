Пострадавшие от авиакатастрофы над Синаем требуют со страховщиков 1,4 млрд евро

Потерпевшие по делу о катастрофе самолета A321 над Синаем подали в Замоскворецкий суд Москвы коллективный иск на сумму около 1,4 миллиарда евро, сообщает ТАСС.
Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "Эиркап". Общая сумма иска составляет €1,383 млн", — сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.
В минувший вторник стало известно, что группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе A321 подаст первый в России коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Как пояснил адвокат, согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей, однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 млн рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки.
Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Среди жертв были две уроженки Алтая.
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