Пострадавшие от авиакатастрофы над Синаем требуют со страховщиков 1,4 млрд евро

Ответчиками по иску заявлены страховые компании "Ингосстрах" и "Альянс Глобал Корпорейт энд Спешиэлти", туристическая компания Brisco, российская авиакомпания "Когалымавиа" (использует бренд Metrojet), а также компания "Эиркап". Общая сумма иска составляет €1,383 млн", — сказала пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

В минувший вторник стало известно, что группа из 149 потерпевших по делу о катастрофе A321 подаст первый в России коллективный иск о компенсации к страховой компании "Ингосстрах". Как пояснил адвокат, согласно российскому законодательству, сумма страховой выплаты родственникам погибших в катастрофе составляет не менее 2 млн рублей, однако Монреальская конвенция устанавливает куда более высокую, до 9 млн рублей, компенсацию и регулирует только международные воздушные перевозки.

Самолет A321 российской компании "Когалымавиа" потерпел катастрофу в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года в результате теракта. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа. Все они погибли. Среди жертв были две уроженки Алтая.