"Билайн" может остаться без сети в Барнауле из-за конфликта с "Горэлектротрансом"

О чем спор?

Как следует из материалов арбитража, стороны подписали договор о сотрудничестве в ноябре 2014 года. По его условиям, оператор связи мог пользоваться опорами в течение 2015 года. Стоимость аренды каждой из них составляла 584 рубля в месяц. Плюс "Билайн" должен был ежемесячно платить 58 рублей за опору в качестве возмещение затрат по содержанию. Таким образом, годовая стоимость аренды (исходя из указанного числа опор) выливалась оператору в сумму около 12,5 млн рублей.

В конце 2015 года ГЭТ предложил "Билайну" продолжить сотрудничество, но повысил цены до 637 и 63 рублей соответственно (14,3 млн в год). Оператор потребовал обосновать рост. Стороны не достигли соглашения, и "ВымпелКом" обратился в краевое управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).

ГЭТ — монополист?

Антимонопольщики выяснили: МУП доминирует на рынке (см. справку), и рост представленных затрат предприятия не соответствовал заявленному повышению. Ведомство предписало транспортникам снизить стоимость своей услуги до экономически обоснованной, сообщал УФАС в августе 2016 года.

"Горэлектротранс" это решение опротестовал в арбитраже. Юристы МУПа сумели убедить суд, что ГЭТ нельзя считать монополистом. Решение УФАС признали в ноябре 2016 года недействительным. Позже это решение подтвердили в апелляционной и кассационной инстанциях.

Встречный иск

Кабели "Билайна" до сих пор висят на опорах МУП. Хотя, по условиям договора, их должны были демонтировать в течение 30 дней после окончания договора (то есть почти полтора года назад). "Горэлектротранс" обратился в арбитраж, чтобы через суд обязать оператора убрать линии. Но "Билайн" подал встречный иск: он просил суд обязать ГЭТ заключить с ним договор.

Суд удовлетворил требование ГЭТ, а во встречном иске отказал. После вступления решения в законную силу "Билайн" должен будет убрать кабели в течение 30 дней.

Интересно, что оператор просил суд установить стоимость аренды 111 рублей в месяц за опору, и 11 рублей — плату за содержание. "Неясно, почему в условиях ежегодной инфляции ПАО ("ВымпелКом" - прим. ред.) посчитало обоснованным снижение цены договора более чем в пять раз по сравнению с той, которая была согласована сторонами на 2015 год" - говорится в решении суда.

В администрации Барнаула и "Горэлектротрансе" отказались комментировать ситуацию до вступления решения в законную силу. В пресс-службе "Билайн" altapress.ru сообщили, что в компании заинтересованы в урегулировании вопроса и хотят сохранить отношения с "Горэлектротрансом". "Компания ведет переговоры о продолжении сотрудничества", — подчеркнул представитель оператора.

"Масса проблем"

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал altapress.ru, что кабель на опорах нужен для соединения базовых станций. Его можно убрать только в специальную подземную канализацию, принадлежащую "Ростелекому". Но и в этом случае возникает масса проблем. Существующей канализации не хватит для развитой сети базовых станций в Барнауле. К тому же предстоит пройти долгую процедуру согласования с собственником и переговоры по поводу стоимости аренды.

"Аппетиты "Ростелекома" не меньше, чем у "Горэлектротранса", — утверждает собеседник. — Издержки на перенос кабеля, конечно, будут большие. Кроме того, в некоторых частях города использование опор ГЭТ — единственный вариант размещения".

По данным altapress.ru, на опорах ГЭТ размещаются кабели всех сотовых операторов. "Исторически так сложилось, что больше всего их у МТС: когда-то он купил "Интелеку", а она была аффилированна с "Горэлектротрансом"", — рассказал участник отрасли.

Теперь "Билайну" придется либо продолжать судиться, либо договариваться на условиях "Ростелекома" и "Горэлектротранса". В противном случае оператор лишится сети своих базовых станций в краевой столице.

Справка

Доля МУП "Горэлектротранс" на рынке услуг по предоставлению в пользование опор для размещения волоконно-оптических линий связи в стоимостном выражении составляет 65%, в натуральном выражении — 48%. Источник: УФАС.