Поток мигрантов в Россию снизился почти на четверть

За первый квартал этого года поток мигрантов в России снизился на 26,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Наиболее заметно (на 40%) снизился прирост количества украинцев, направляющихся на заработки в Россию, пишут "Известия".
Согласно данным Росстата, в январе-марте 2017 года число прибывших в Россию мигрантов составило 122,3 тыс. человек. Это на 8,1% меньше, чем в I квартале прошлого года. Число уехавших, наоборот, выросло на 8,3 тыс. В результате так называемый миграционный прирост за квартал уменьшился на 26,8% по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов рассказал, что уменьшение миграционного прироста — это временное явление. В целом количество мигрантов в России кардинально не изменилось.
"Результаты нужно подводить в конце года. Например, многие в начале года уезжали домой на длительные праздники", — отметил эксперт.
Однако ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ведущий научный сотрудник Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян отметил, что сравнение велось с I кварталом прошлого года, а значит, и в прошлом году мигранты также уезжали на новогодние праздники, но миграционный прирост всё равно был выше.
"Никакие сезонные факторы повлиять не могли. Мы говорим о долговременной миграции — миграции, которая осуществляется на длительный срок, почти навсегда. Эти люди пополняют российское население. Сезонность здесь не играет большой роли", — сказал специалист.
Приток из стран Средней Азии, по данным экспертов, также несколько снизился. А Узбекистан, считавшийся основным миграционным донором России в 2011—2013 годах, сегодня уступает не только Украине, но и Казахстану, Киргизии и Таджикистану.
Всего, по данным Росстата, в 2016 году в Россию прибыли 4,706 млн мигрантов, а убыли 4,444 млн. Миграционный прирост составил 261 948 человек.
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