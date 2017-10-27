Потрясающие идеи перевоплощения к Хэллоуину от известной немецкой актрисы

Немецкая актриса и супермодели Хайди Клум — достойная обладательница приза за креативные костюмы к празднику Хеллоуина. Чертовка виртуозно преображается в кошку, ведьму, вампира, Клеопатру, робота и сексопильную Джессику Рэббит. Посмотрите и вдохновитесь идеями костюма к празднику. Напоминаем, Хеллоуин отмечают отмечают накануне католического Дня Всех Святых. В заветный вечер перед этим днём вся нечисть вылезает из своих убежищ и чтобы защититься от нее, нужно быть похожей на нее. Готовьте наряды к 30 октября!

Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Хайди Клум. Фото: ofigenno.com. Источник.