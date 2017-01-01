Новосибирцев напугал маньяк, которого ищут за сексуальное преступление

Новосибирцы массово пугают друг друга в социальных сетях сообщениями о маньяке, который похищает и насилует маленьких девочек. Как сообщили НГС.Новости в правоохранительных органах, горожане преувеличивают, а маньяком сочли человека, который совершил лишь одно преступление.
Родители школьников в соцсетях и мессенджерах пересылают друг другу сообщения о том, что в Новосибирске "появился маньяк". Ему приписывают "попытки похищения и насилия девочек дошкольного и младшего школьного возраста".
Ориентировка с фотороботом, которую прикладывают к сообщениям, относится к мужчине 30–35 лет, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетней. У разыскиваемого европейская внешность, худощавое телосложение, рост около 170–175 см. В день преступления он был небрит. Известно, что мужчина носит зимнюю куртку длиной чуть ниже пояса, рукава и верхняя часть у нее коричневые, а низ — темно-синий. Также на подозреваемом были темно-синие джинсы, черная шапочка и черные ботинки.
Преступление, в котором подозревают новосибирца, произошло в подъезде дома на ул. Линейной. Всех, кто опознал человека на фотороботе, полиция просит позвонить по тел: 8 (383) 232-10-12 или 232-10-02.
Правоохранители опровергли информацию о том, что мужчина с фоторобота — серийный маньяк. Пока достоверно известно только об одном его преступлении, которое можно квалифицировать как "развратные действия" — физического насилия не было.
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