Поверку счетчиков воды могут передать управляющим компаниям

В этом году в России пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. Если он будет успешным, то население могут освободить от обязательной поверки счетчиков, заявили в Росстандарте. Эксперимент проведут в Нижнем Новгороде и Петербурге. Сейчас эта инициатива обсуждается с Минстроем и Минпромторгом.

В Росстандарте считают, что передача водосчетчиков УК будет обходиться дешевле и быстрее. Кроме того, позволит исключить мошенничество, когда какие-то компании навязывают свои услуги по поверке, пишет bfm.ru.