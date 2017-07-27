Поверку счетчиков воды могут передать управляющим компаниям

Россиян могут освободить от поверки водосчетчиков в 2018 году, сообщает РИА Новости.
В этом году в России пройдет эксперимент по централизованной поверке счетчиков воды управляющими компаниями. Если он будет успешным, то население могут освободить от обязательной поверки счетчиков, заявили в Росстандарте. Эксперимент проведут в Нижнем Новгороде и Петербурге. Сейчас эта инициатива обсуждается с Минстроем и Минпромторгом.
В Росстандарте считают, что передача водосчетчиков УК будет обходиться дешевле и быстрее. Кроме того, позволит исключить мошенничество, когда какие-то компании навязывают свои услуги по поверке, пишет bfm.ru.
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