Повезло с погодой: барнаульцы отметят День города под солнцем

16 сентября в Барнауле и Алтайском крае будет теплая, солнечная и сухая погода.
В крае днем ожидается +20-25 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением до 12-17 М/с. В Барнауле - +21-23 градуса, преимущественно без осадков, ветер 9-14 м/с. Штормового предупреждения нет.
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