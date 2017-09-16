Повезло с погодой: барнаульцы отметят День города под солнцем

В крае днем ожидается +20-25 градусов, преимущественно без осадков, ветер юго-западный 5-10 м/с с усилением до 12-17 М/с. В Барнауле - +21-23 градуса, преимущественно без осадков, ветер 9-14 м/с. Штормового предупреждения нет.