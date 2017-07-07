Повышение пенсионного возраста в России сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей

Эксперты считают, то такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше. Татьяна Омельчук отметила, что если не повысить пенсионный возраст в стране, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Она считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин, цитирует эксперта издание.

Татьяна Омельчук,

старший научный сотрудник НИФИ:

Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов.

Сейчас возраст выхода на пенсию в России для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет.

По данным "Известий", трансферт в ПФР из бюджета составляет 3,7 трлн рублей. В 2018 и 2019 годах по планам правительства он останется примерно на этом же уровне.

По данным исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают только 21% россиян.