Появились фото и видео с места взрыва дома в Рубцовске (18+)

Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

На кадрах видно, что дом буквально разнесло: обрушились крыша и стены с одной стороны. На месте спасатели нашли тела двух человек.

Напомним, что взрыв произошел поздно вечером 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома. По предварительной версии, произошел взрыв газового баллона: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.

Следком возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам)".