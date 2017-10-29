Появились фото и видео с места взрыва дома в Рубцовске (18+)

В группе "Инцидент Рубцовск" опубликованы кадры с места взрыва жилого дома в Рубцовске.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
Снимки с места взрыва дома в Рубцовске. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.
На кадрах видно, что дом буквально разнесло: обрушились крыша и стены с одной стороны. На месте спасатели нашли тела двух человек.
Напомним, что взрыв произошел поздно вечером 28 октября в одной из квартир одноэтажного многоквартирного жилого дома. По предварительной версии, произошел взрыв газового баллона: случился сильный хлопок, однако пожара не последовало. В результате погибли 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница. Другие жильцы дома не пострадали, их эвакуировали.
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