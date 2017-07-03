Появились подробности трагедии, произошедшей на озере в Челябинской области

Появились новые подробности трагедии в Чесменском районе Челябинской области, где вечером 2 июля на озере Максимка в утонули семеро человек, из них четверо детей.
Трое взрослых погибших — родные братья, сообщили "URA.RU" в Чесме. Причиной ЧП стало нарушение правил безопасности.
Таким образом, трагедия коснулась трех семей. В двух из них погибли дети и их отцы. Еще одна семья лишилась кормильца. Все произошло, когда семьи отмечали выпускной вечер одной из дочерей. "Все семьи благополучные, давно живут в районе, их дети родились и выросли здесь", — рассказали в районе.
3 июля на аппаратном совещании у главы региона вице-губернатор Олег Климов доложил о случившемся в Чесме. "Это — частный водоем, принадлежал одному из утонувших. Бывший карьер, для купания он не приспособлен. Лодка не была зарегистрирована, у ее владельца не было прав на управление плавательным средством, оборудованного мотором. Также ни на одном человеке не было спасательных жилетов. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии", — пояснил Олег Климов.
Моторная лодка, в которую один из отцов загрузил своих детей, жену и племянников, была переполнена. На борту находилось 9 человек. Судно перевернулось.
На помощь к утопающим с берега отправились двое взрослых, которые тоже погибли. Четверым, в том числе одному ребенку, удалось спасти — его буквально вытолкнул на поверхность тонувший отец.
Сейчас на месте работают подразделения седьмого отряда Федеральной противопожарной службы, поисково-спасательный отряд Троицка, оперативная группа главного управления МЧС России по Челябинской области.
С родственниками пострадавших общаются психологи.
В районе происшествия работает водолазная группа. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Тела шестерых уже подняты на поверхность, ищут последнего погибшего.
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