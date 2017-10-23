Появились снимки задержания напавшего с ножом на журналистку "Эха Москвы"

Ворвавшийся в редакцию мужчина ранил ножом в шею заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. В настоящее время журналистка находится в больнице, а нападавшего задержали полицейские.

Следствие рассматривает две основные версии: хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. В полиции заявили РБК, что приоритетной является версия о личном конфликте.

Пока известно, что жизни женщины ничего не угрожает. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.