Появились снимки задержания напавшего с ножом на журналистку "Эха Москвы"

Главный редактор сайта радиостанции "Эхо Москвы" Виталий Рувинский выложил в соцсети снимки задержания человека, напавшего с ножом на журналистку издания.
Ворвавшийся в редакцию мужчина ранил ножом в шею заместителя главного редактора радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. В настоящее время журналистка находится в больнице, а нападавшего задержали полицейские.
Нападавший pic.twitter.com/9qOmrEKwsU— Виталий Рувинский (@Vit_Ruvinsky) 23 октября 2017 г.
Следствие рассматривает две основные версии: хулиганство и умышленное причинение вреда здоровью. В полиции заявили РБК, что приоритетной является версия о личном конфликте.
Пока известно, что жизни женщины ничего не угрожает. Травму квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.