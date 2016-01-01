Поздним вечером 25 декабря в Барнауле полыхали бани

Сообщение о первом пожаре в Индустриальном районе города поступило в 21.59. Через 30 минут пожар ликвидировали и еще через пару минут потушили. На ликвидацию возгорания от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы техники.

Второе сообщение - о пожаре в Центральном районе - поступило в 22.21. В 22.51 пожар локализовали, а в 22.58 полностью потушили. От МЧС России привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники.