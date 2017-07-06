В барнаульском посёлке пожарные почти час тушили частный дом

Пожар в Барнауле. Фото: Евгений Сибиряк в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Александр Лукашевич в vk.com/barneos22. Пожар в Барнауле. Фото: Александр Лукашевич в vk.com/barneos22.

Как altapress.ru в ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в 11.42, пожар потушили в 12.50. Площадь, охваченная огнем, составила 90 кв. м. Предварительная причина — нарушение правил монтажа электропроводки. От пожара пострадали кровля, стены, вещи. Людских жертв нет.