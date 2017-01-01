Видео. В барнаульском поселке дотла сгорела усадьба со всеми постройками

Поздно вечером 14 февраля в барнаульском поселке Ягодное дотла сгорел жилой дом у семьи из шести человек. Огонь охватил сначала баню, затем дом и гараж. На участке все сгорело дотла, сообщают пострадавшие в Barnaul22.
По сведениям очевидцев, от жара взорвались газовые баллоны, из-за чего пожар стал вовсе неуправляемым. Жертв нет, но сгорело абсолютно все: дом, баня и две машины с гаражом. В семье 6 человек, в том числе лежачая бабушка и шестилетняя девочка.
Катя Симакова:
Это соседи и друзья родителей. У родителей снег на огороде и крыше растаял, такой силы пожар. У семьи просто 4 столба осталось.
Одна из пострадавших Евгения Колеватова сообщает, что дом не был застрахован, поскольку его еще не достроили. Девушка пожаловалась, что основная масса мужчин во время пожара стояла и снимала его на телефон вместо того, чтобы помочь отнести лежачую бабушку к соседям.
Евгения Колеватова:
Вещи нужны все. Остались только том, в чем успели выскочить.
В настоящее время семья принимает любую помощь, кроме перечисления средств — все карты сгорели.
Размеры семьи:
- папа — 52 размер одежды, обуви 44, рост 176;
- мама — 46 размер одежды, обуви 36, рост 156;
- сын — 46 размер одежды; обуви 41-42, рост 172;
- Евгения (дочь) — 48 размер одежды, обуви 38-39, рост 171;
- дочь Евгении — 62 см грудь, рост 126 см, 33 размер ноги.
Помощь принимают по адресу: поселок Ягодное, ул Березовая, 3.
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