Видео. В барнаульском поселке дотла сгорела усадьба со всеми постройками

По сведениям очевидцев, от жара взорвались газовые баллоны, из-за чего пожар стал вовсе неуправляемым. Жертв нет, но сгорело абсолютно все: дом, баня и две машины с гаражом. В семье 6 человек, в том числе лежачая бабушка и шестилетняя девочка.

Это соседи и друзья родителей. У родителей снег на огороде и крыше растаял, такой силы пожар. У семьи просто 4 столба осталось.

Одна из пострадавших Евгения Колеватова сообщает, что дом не был застрахован, поскольку его еще не достроили. Девушка пожаловалась, что основная масса мужчин во время пожара стояла и снимала его на телефон вместо того, чтобы помочь отнести лежачую бабушку к соседям.

Вещи нужны все. Остались только том, в чем успели выскочить.

В настоящее время семья принимает любую помощь, кроме перечисления средств — все карты сгорели.

Размеры семьи:

папа — 52 размер одежды, обуви 44, рост 176;

мама — 46 размер одежды, обуви 36, рост 156;

сын — 46 размер одежды; обуви 41-42, рост 172;

Евгения (дочь) — 48 размер одежды, обуви 38-39, рост 171;

дочь Евгении — 62 см грудь, рост 126 см, 33 размер ноги.

Помощь принимают по адресу: поселок Ягодное, ул Березовая, 3.