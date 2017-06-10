Пожары, аварии, подтопления: МЧС предупреждает о возможных ЧС на Алтае

Во время выходных и в День России 12 июня на западных и центральных территориях Сибири ожидается сильный ветер с порывами до 25-27 м/с. Прогнозируются также дожди, грозы, град. Об этом сообщает МЧС.
Прогноз касается Алтайского и Красноярского краёв, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Алтай. Сотрудники МЧС России предупреждают население, органы власти и руководителей различных учреждений о том, что велика вероятность чрезвычайных ситуаций (ЧС) муниципального уровня.
Из сообщения МЧС:
ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей).
Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков и корректировать свои планы на уик-энд в соответствии с рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, отмечают в ведомстве.
Напомним, 10 июня действует объявленное накануне штормовое предупреждение.
В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.
Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.
Напомним, что в конце мая по Алтаю пронесся разрушительный ураган, во время которого даже появился торнадо.
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