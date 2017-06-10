Пожары, аварии, подтопления: МЧС предупреждает о возможных ЧС на Алтае

Прогноз касается Алтайского и Красноярского краёв, Омской и Кемеровской областей, а также Республики Алтай. Сотрудники МЧС России предупреждают население, органы власти и руководителей различных учреждений о том, что велика вероятность чрезвычайных ситуаций (ЧС) муниципального уровня.

Из сообщения МЧС:

ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей).

Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков и корректировать свои планы на уик-энд в соответствии с рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности, отмечают в ведомстве.

Напомним, 10 июня действует объявленное накануне штормовое предупреждение.

1 Как вести себя водителям на дороге в дождь? В дождливую погоду предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. Мокрое дорожное полотно и плохая видимость при сильных осадках способны спровоцировать рост ДТП и автомобильные пробки.

2 Чего опасаться пешеходам во время шторма? Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, держитесь подальше от рекламных щитов, деревьев и металлических конструкций, способных рухнуть. Никогда не стойте под балконами. При усилении ветра стоит убрать с балконов и лоджий незакрепленные предметы, которые могут нанести травмы при падении, исключить расположение автотранспорта вблизи старых деревьев, балконов.

Напомним, что в конце мая по Алтаю пронесся разрушительный ураган, во время которого даже появился торнадо.