Познер призвал переименовать ТЭФИ и отказаться от вручения статуэтки

Ведущий Владимир Познер призвал организаторов телевизионной премии ТЭФИ переименовать ее и отказаться от вручения победителям статуэтки Орфея авторства скульптора Эрнста Неизвестного.
Свое мнение Познер выразил в открытом письме на своем сайте, отметив, что премия перестала быть "демократичной".
Познер написал, что, когда Неизвестный создал статуэтку для конкурса, он взял с ведущего слово, что номинанты ТЭФИ будут выбираться с соблюдением демократических принципов. "Нет ни малейших сомнений, что Эрнст Неизвестный, который скончался в декабре 2016 года, узнав о том, что произошло с ТЭФИ, напомнил бы мне о моем обещании", — подчеркнул Познер, отметив, что порядок присуждения премии сейчас "не имеет ничего общего с демократическим выбором".
Познер рассказал, что в своем нынешнем виде ТЭФИ разительно отличается от того, что было раньше. Ведущий напомнил, что в 2013 году был сформирован Индустриальный комитет, который стал проводить ТЭФИ и заменил собой создателя премии — Академию российского телевидения. Было резко сокращено количество номинаций, а главное — теперь выбирают финалистов и победителей не члены Академии российского телевидения, а назначенное руководством комитета "жюри".
Между Индустриальным комитетом (ИК) и Академией российского телевидения (АРТ) был составлен протокол, согласно которому Фонд АРТ должен был войти в состав учредителей Индустриального комитета, с выделением финансовых средств для работы Фонда, в обмен на временную уступку прав на пользование брендом "ТЭФИ", "Национальная телевизионная премия "ТЭФИ", а также самой статуэтки работы Неизвестного. Ничего этого выполнено не было.
Телеведущий подчеркнул, что статуэтка Орфея работы Неизвестного "является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название ТЭФИ, пишет ura.ru.
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