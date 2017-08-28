Познер рассказал о ТВ-секретах и скрытом характере Ивана Урганта

Российский тележурналист Владимир Познер рассказал интервью радиостанции Baltkom о том, что Иван Ургант очень закрытый и аккуратный человек, который не высказывает свое мнение, а его программа выходит в записи и за ней смотрят "в четыре глаза".
"Ваня — очень закрытый. Шутки-шмутки — это все да. А так он абсолютно закрытый человек. Мне взламывать эту дверь? Я могу, если надо, я знаю что спросить. Но потом думаешь: да ну к черту, а зачем?", — сказал Познер, который считает неудачным свое первое интервью с Иваном Ургантом в программе "Познер".
Журналист пояснил, что одно дело разговаривать с действующими политиками, и совсем другое с артистами и телеведущими.
"Когда я разговариваю с членом правительства, депутатом Госдумы, когда я разговариваю с людьми, которые влияют на судьбу страны, принимают законы — это другой разговор. А что Ваня Ургант? Ну да он ведет программу на телевидении, играет в кино", — продолжил Познер.
Отвечая на вопрос, не считает ли он Ивана Урганта лидером мнений, Познер ответил, что нет.
"Мало кто скажет, какое у него мнение. Он очень в этом смысле аккуратен, я не скажу, что это плохо. И его программа идет не в прямом эфире — ее тоже смотрят в четыре глаза, могут сказать: это убрать, это не задавать. То, что мы видим поздно вечером, было записано гораздо раньше. Пишется все заранее. Иногда в один день три программы могут писаться", — сказал Познер.
Он также считает, что подобные подходы не идут на пользу телевидению.
"Если говорить совсем серьезно, то на мой взгляд это не телевидение. Телевидение — это то что происходит у тебя на глазах. Ну за исключением, сериалов, например. Сила телевидения, привлекательность телевидения в том, когда я вижу, что это происходит, никто не знает, что будет через секунду. Это держит. Как только я понимаю, что это запись, я понимаю, что это разрешили, это не вырезали", — сказал Познер, пишет mixnews.lv.
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