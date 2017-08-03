15 позорных попыток всё исправить

Некоторые вещи довольно часто ломаются, а вызывать каждый раз мастера довольно накладно. Поэтому многие решают проблемы своими силами, и иногда из этого получаются такие вот "шедевры".

Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com. Источник.