15 позорных попыток всё исправить

Некоторые вещи довольно часто ломаются, а вызывать каждый раз мастера довольно накладно. Поэтому многие решают проблемы своими силами, и иногда из этого получаются такие вот "шедевры".
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
Позорная попытка все исправить. Фото: social.diply.com.
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