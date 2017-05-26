В АКЗС не поддержали предложение КПРФ изменить порядок соцвыплат. Цена вопроса — 7 млрд

Депутаты краевого Заксобрания (АКЗС) не поддержали проект закона фракции КПРФ, предусматривавший изменений порядка ряда социальных выплат. Представители "Единой России" назвали закон популистским. Справедливороссы его поддержали, но, скорее, как идею, с оговоркой, что проект требует серьезной доработки.
Законопроект коммунистов стал ответом на принятый в ноябре 2016 года пакет поправок в краевые законы о социальных выплатах. КПРФ предложила изменить порядок присуждения звания "ветеран труда", оставив в качестве основания лишь определенный стаж. Также документ предусматривал возвращение компенсаций всем родителям детей, посещающих детский сад (с 1 января помощь получают только нуждающиеся). Кроме того, КПРФ предлагала вернуть компенсации сельским педагогам за потребленное тепло в полном объеме (с 1 апреля они стали получать фиксированную сумму – 1,8 тыс. рублей).
Коммунисты объяснили: предлагаемые ими изменения "выработаны на основе исследования общественного мнения, последовательной работы с избирателями, а также проведенного прогнозирования социальной динамики". По мнению разработчиков, этот прогноз показывает, что возникнут "существенные негативные последствия" в случае непринятия необходимых мер законодательного характера.
Однако сразу несколько единороссов, включая руководителей фракции и председателя социального комитета, высказались категорически против принятия законопроекта.
Александр Романенко,
председатель АКЗС:
Мария Николаевна (Прусаковой, лидеру фракции КПРФ – прим. altapress.ru), мы с уважением к вам относимся. Но я не помню на своей памяти законопроекта, на который было бы наложены четыре отрицательных заключения, тем более прокуратуры. Закон требует очень тщательной доработки. 1,7 млрд рублей – это те финансовые средства, которые потребуется найти в краевом бюджете для его реализации. К сожалению, в проекте закона источник таких средств не указан. Приложенное финансово-экономическое обоснование не отражает текущую ситуацию. Принять документ и поставить в целом под угрозу исполнение краевого бюджета, социальных обязательств, наверно, неправильно.
Татьяна Ильюченко, возглавляющая социальный комитет, и вовсе назвала проект популистским.
Татьяна Ильюченко,
председатель комитета АКЗС по социальной политике:
Звание "ветеран труда" предлагается предоставлять только на основании стажа, что полностью нивелирует почетные грамоты, существенно расширяет категорию получателей. Что касается сельских педагогов. Норма о выплате фиксированной суммы компенсаций вступила в силу только 1 апреля. Сейчас говорить о правоприменительной практике рано. Но я с полной ответственностью заявляю, что 62% педагогов выиграли от ее принятия. По оставшейся группе педагогов идет серьезная аналитическая работа. Скажем, уже сейчас известно, что у 47% сельских педагогов, которые пользуются центральным отоплением, нет приборов учета.
Фракция "Справедливая Россия" поддержала законопроект коммунистов с оговоркой о необходимости его доработки.
Александр Молотов,
руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС:
Мы понимаем, что к закону есть вопросы с точки зрения и юридических норм, и финансов. Но мы понимаем, что это закон, который ждут люди.
В результате 17 депутатов проголосовали "за" принятие документа, 38 против и 8 воздержались.
Добавим, что в настоящее время крайком КПРФ работает над внесением в краевой парламент законодательной народной инициативы, которая также предполагает изменение системы соцвыплат.
Как сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия", бюджетный комитет АКЗС провел предварительную оценку этого законопроекта. Председатель комитета Владимир Устинов сообщил, что исполнение народной законодательной инициативы выльется почти в 7 млрд рублей дополнительных бюджетных расходов.
Например, троекратное увеличение пособия на детей потребует дополнительных 2,6 млрд рублей. Льготы "детям войны" только по газификации – почти 2,5 млрд. Родительская плата за дошкольные учреждения – 189 млн рублей. При этом предлагается отменить коэффициент нуждаемости, что противоречит федеральному закону, объяснил Владимир Устинов. Для выплат ветеранам труда потребуется еще 1,6 млрд.
Инициативу прокомментировал и Александр Романенко.
Александр Романенко,
председатель АКЗС:
Мы рады приветствовать любую инициативу, от кого бы она не шла, если она направлена на совершенствование работы, на развитие Алтайского края, на рост благосостоянии жителей, улучшения качества их жизни. Но когда вносится народная законодательная инициатива, предполагающая такой рост расходов краевого бюджета, то позвольте, товарищи дорогие. Такие расходы нам неоткуда взять, кроме как распределить текущие. У нас нет дополнительных доходных источников. Финансово-экономическое обоснование к закону не приложено. И поэтому у меня встает вопрос: это прямой обман людей? Это решение своих политических конъюнктурных задач за счет жителей? Это неправильно.
Инициативу мы, безусловно, рассмотрим, подключим экспертное сообщество. Но принимать такой законопроект, который просто не будет работать или будет работать в ущерб бюджету, жителям края, наверно, неправильно.
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