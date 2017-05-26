В АКЗС не поддержали предложение КПРФ изменить порядок соцвыплат. Цена вопроса — 7 млрд

Законопроект коммунистов стал ответом на принятый в ноябре 2016 года пакет поправок в краевые законы о социальных выплатах. КПРФ предложила изменить порядок присуждения звания "ветеран труда", оставив в качестве основания лишь определенный стаж. Также документ предусматривал возвращение компенсаций всем родителям детей, посещающих детский сад (с 1 января помощь получают только нуждающиеся). Кроме того, КПРФ предлагала вернуть компенсации сельским педагогам за потребленное тепло в полном объеме (с 1 апреля они стали получать фиксированную сумму – 1,8 тыс. рублей).

Коммунисты объяснили: предлагаемые ими изменения "выработаны на основе исследования общественного мнения, последовательной работы с избирателями, а также проведенного прогнозирования социальной динамики". По мнению разработчиков, этот прогноз показывает, что возникнут "существенные негативные последствия" в случае непринятия необходимых мер законодательного характера.

Однако сразу несколько единороссов, включая руководителей фракции и председателя социального комитета, высказались категорически против принятия законопроекта.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

Мария Николаевна (Прусаковой, лидеру фракции КПРФ – прим. altapress.ru), мы с уважением к вам относимся. Но я не помню на своей памяти законопроекта, на который было бы наложены четыре отрицательных заключения, тем более прокуратуры. Закон требует очень тщательной доработки. 1,7 млрд рублей – это те финансовые средства, которые потребуется найти в краевом бюджете для его реализации. К сожалению, в проекте закона источник таких средств не указан. Приложенное финансово-экономическое обоснование не отражает текущую ситуацию. Принять документ и поставить в целом под угрозу исполнение краевого бюджета, социальных обязательств, наверно, неправильно.

Татьяна Ильюченко, возглавляющая социальный комитет, и вовсе назвала проект популистским.

Татьяна Ильюченко,

председатель комитета АКЗС по социальной политике:

Звание "ветеран труда" предлагается предоставлять только на основании стажа, что полностью нивелирует почетные грамоты, существенно расширяет категорию получателей. Что касается сельских педагогов. Норма о выплате фиксированной суммы компенсаций вступила в силу только 1 апреля. Сейчас говорить о правоприменительной практике рано. Но я с полной ответственностью заявляю, что 62% педагогов выиграли от ее принятия. По оставшейся группе педагогов идет серьезная аналитическая работа. Скажем, уже сейчас известно, что у 47% сельских педагогов, которые пользуются центральным отоплением, нет приборов учета. Фракция "Справедливая Россия" поддержала законопроект коммунистов с оговоркой о необходимости его доработки. Александр Молотов,

руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС: Мы понимаем, что к закону есть вопросы с точки зрения и юридических норм, и финансов. Но мы понимаем, что это закон, который ждут люди.

В результате 17 депутатов проголосовали "за" принятие документа, 38 против и 8 воздержались.

Добавим, что в настоящее время крайком КПРФ работает над внесением в краевой парламент законодательной народной инициативы, которая также предполагает изменение системы соцвыплат.

Как сообщила пресс-служба фракции "Единая Россия", бюджетный комитет АКЗС провел предварительную оценку этого законопроекта. Председатель комитета Владимир Устинов сообщил, что исполнение народной законодательной инициативы выльется почти в 7 млрд рублей дополнительных бюджетных расходов.

Например, троекратное увеличение пособия на детей потребует дополнительных 2,6 млрд рублей. Льготы "детям войны" только по газификации – почти 2,5 млрд. Родительская плата за дошкольные учреждения – 189 млн рублей. При этом предлагается отменить коэффициент нуждаемости, что противоречит федеральному закону, объяснил Владимир Устинов. Для выплат ветеранам труда потребуется еще 1,6 млрд.

Инициативу прокомментировал и Александр Романенко.

Александр Романенко,

председатель АКЗС: