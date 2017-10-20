"Позволяет не тратить время зря": барнаульцы о своем опыте использования Портала госуслуг

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Altapress.ru совместно с Алтайкомсвязью и КГБУ "Оператор электронного правительства Алтайского края" подготовил мультимедийный проект "Госуслуги для всей семьи". В нем рассказывается, как Портал госуслуг может помочь в разных жизненных ситуациях. Вот что рассказывают жители Барнаула о своем опыте использования Портала.

Отзывы реальных пользователей о Портале госуслуг.
Отзывы реальных пользователей о Портале госуслуг. Иллюстрация: архив портала gosuslugi.ru.

Светлана Косухина,
преподаватель:

О существовании Портала госуслуг я узнала случайно. Пришла как-то по делу в МФЦ и увидела там информационную брошюру. Это было года два назад. Тогда я решила зарегистрироваться на Портале, было просто интересно посмотреть, как он работает. Потом я забыла о нем надолго. А в прошлом году мне потребовалась справка о несудимости, чтобы начать преподавать.

Я решила получить ее с помощью Портала. Заполнила заявку, мне пришло уведомление о том, когда нужно прийти в управление МВД, чтобы забрать документ. На все ушло чуть больше недели. Сейчас я регулярно использую Портал госуслуг: оплачиваю там штрафы, проверяю счет в Пенсионном фонде. Это очень удобно. В этом году мне будет нужно поменять водительские права, я тоже планирую сделать это с помощью Портала.

Евгений Агеенко,
предприниматель:

Я зарегистрировался на Портале госуслуг лет пять назад, когда мы с супругой меняли загранпаспорта. С тех пор пользовался им неоднократно – получал информацию о своих пенсионных накоплениях и раз 10 регистрировал автомобили – часто их меняю.

В целом впечатления от Портала позитивные. Но есть у него и недостатки. На мой взгляд, там довольно сложная навигация. Я помогал освоиться на Портале многим своим знакомым, которым за 50. Они пользуются интернетом, нормально себя чувствуют в тех же "Одноклассниках", но как получить госуслугу в электронной форме, не понимают. Мне приходилось заполнять за них заявления.

Последнюю машину я регистрировал где-то полгода назад. И, мне кажется, сейчас уже значительная часть людей ставит автомобиль на учет через Портал госуслуг. Тем, кто приходит в "живую очередь", стало сложно. По сути им приходится выжидать "окна" между теми, кто приходит по записи. Все-таки остаются, видимо, люди, которые не хотят или не могут разобраться с Порталом.

Елена Татьянина,
журналист:

Первый раз я воспользовалась электронными госуслугами в 2012 году, когда получала загранпаспорт. Тогда зарегистрироваться на Портале было непросто: требовалось съездить в офис "Ростелекома" на ул. Г. Исакова, там выдавали логин и пароль. Зато проблем с очередями при получении самой услуги не было. Клиентам, воспользовавшимся электронным сервисом, назначалось конкретное время, и обслуживались они, как правило, в отдельном окне. Плюс спрос на новый способ получения услуг был невысок.

В том же году я вышла замуж и сменила фамилию, поэтому пришлось менять оба паспорта – российский и заграничный. Я опять воспользовалась Порталом госуслуг, и все прошло гладко.

В 2017 году меняла водительское удостоверение, здесь уже возникли сложности. Ближайшее время на посещение ГИБДД было только через неделю. Но и в течение этого срока мне не пришла квитанция для оплаты услуги со скидкой 30% (кстати, хорошая вещь для популяризации электронного сервиса).

В день посещения инспекции пришлось звонить на "горячую линию" Портала госуслуг. Там сказали, что якобы есть некий сбой в работе системы со стороны инспекции, и предложили оплатить услугу в другом месте без скидки. Меня это несколько возмутило, тогда мне предложили отменить свой запрос и зарегистрироваться на прием заново. Только после этого удалось получить услугу со скидкой, но время посещения ГИБДД вновь пришлось выбирать на неделю позже.

В инспекции почему-то очень удивились, что госпошлина оплачена со скидкой, но выдать новое водительское удостоверение не отказались. Кстати, проблемы со скидкой возникали также у моего мужа и подруги. Они получали загранпаспорт и не смогли воспользоваться бонусом. Каждому из них назвали разные причины, хотя документ им выдали в один месяц.

У нас с мужем установлено мобильное приложение "Госуслуги", мы периодически им пользуемся. Очень удобно проверять штрафы ГИБДД. Правда иногда уведомление о штрафе не приходит или приходит с опозданием, когда уже истекает срок, в который его можно оплатить со скидкой. Еще удобно получать информацию о лицевом счете в ПФР, ведь иногда любопытно посмотреть, что там накопилось.

Александра Аксенова,
студентка:

Воспользовалась Порталом госуслуг недавно для замены паспорта по достижении 20 лет. Одногруппники подсказали, что там можно быстро и без особых хлопот подать заявку. Действительно, Портал позволяет не тратить драгоценное время в очередях, сократив пребывание в паспортном столе до одного раза. Мне понравилось, что есть возможность так легко решить вопрос замены паспорта.


Иван Кузьмин,
журналист:

Порталом госуслуг я пользуюсь всегда, когда мне нужно получить документы. Я даже зарегистрировался там специально для того, чтобы оформить загранпаспорт. Тогда я оценил то, что на этом сайте есть обратная связь с представителями ведомств. Я не пришел в назначенный срок и в "Личном кабинете" написал в УФМС, когда я могу прийти снова. Мне оперативно ответили и даже сбросили график работы отделения и контактные телефоны. Удобно, что оповещение об ответе приходит и на электронную почту, и по SMS.

Когда я оформлял международные водительские права, порадовался тому, что для записавшихся на прием через Портал госсулуг в ГИБДД работает отдельное окно. Я без очереди сдал документы, через пару дней также без очереди забрал готовые права.

Даже на рядовой прием в ГИБДД (нужно было получить справку) я записывался через Портал госуслуг. Инспектор даже удивился, сказал, что я мог бы не заморачиваться и просто так прийти в любое время. Но так бы я мог наткнуться на очередь, а благодаря интернет-записи я этот риск свожу к нулю.

Больше историй смотрите в мультимедийном проекте "Госуслуги для всей семьи".

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