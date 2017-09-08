PR-компания "Организатор" задала импульс развитию бизнеса в Алтайском крае

Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru Интенсив-практикума "Импульс развития вашего бизнеса". Фото: Дмитрий Лямзин. altapress.ru

Уик-энд с PR-компанией "ОРГАНИЗАТОР" и пользой для собственного развития провели 25 человек. В основном - предприниматели, управленцы, маркетологи. Пиарщики подготовили для них выступления трех успешных бизнесменов Алтайского края. Это было первое мероприятие в рамках их нового проекта "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР" (см. справку).

Игорь Носов - создатель "3D-путеводителя "НА ВСЕ 360°", франшизу которого купили 93 предпринимателя из четырех стран. Он эмоционально, но содержательно рассказал о том, как эффективно работать с автоворонками, чат-ботами и другими инструментами продаж.

Станислав Яковенко - владелец сети студий MyBodyTec, тренер по мотивации и ученик десятка именитых бизнес-коучей. Станислав раскрыл публике природу конфликтов и научил бороться с убеждениями, которые ограничивают возможности предпринимателя.

Константин Борнеман – основатель "Школы публичных выступлений". Один из лучших профессиональных ведущих Барнаула поделился лайфхаками как преодолевать страх выступления и грамотно взаимодействовать с аудиторией.

После образовательной части спикеры и слушатели смогли пообщаться в неформальной обстановке, обменяться контактами и обсудить возможное сотрудничество.

Екатерина Оселедченко,

генеральный директор PR-компании "ОРГАНИЗАТОР":

В бизнесе многие ориентируются на лучшие мировые практики. Но то, что работает в Нью-Йорке или Москве, может иметь другой эффект здесь. И наоборот. Поэтому мы решили, что лучше всего пригласить в качестве экспертов людей, которые стали успешными в Алтайском крае. Они выдали отличный материал с поправкой на местную специфику, и это — бесценно. Судя по отзывам участников, им такая идея и в целом формат мероприятия пришлись по душе. Мы будем развивать его и организовывать еще более мощные образовательные программы.

Участник тренинга Татьяна Яковлева, специалист по рекламе и маркетингу ГК "АгроХимПром", рассказала, что выступления были динамичными, интерактивными и, самое главное, полезными. Благодаря разнообразию материала и его подачи слушатели не утомились, хотя образовательная программа длилась целый день.

Справка

Известные в Барнауле пиарщики- PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" открывают новое направление работы – образовательные семинары, тренинги и мастер-классы. Экспертами проекта "БИЗНЕС-ОРГАНИЗАТОР" станут самые талантливые и успешные предприниматели Алтайского края. В отличие от приглашенных бизнес-тренеров, они не уедут на следующий день после мероприятия. С ними можно будет общаться, встречаться и даже завести дружбу, а также регулярно следить за развитием их собственных бизнес-проектов.

За анонсами новых мероприятий проекта "БИЗНЕС ОРГАНИЗАТОР" следите на сайте organizator-pr.ru или в паблике PR-компании.

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР"

Адрес: Алтайский край, г.Барнаул,

ул.Гоголя д. 55, 2 этаж, офис №6

Телефон: +7(3852) 60-97-86; +7(3852) 63-33-94

Е-mail: ea@organizator-pr.ru

Сайт: www.organizator-pr.ru

PR-компания "ОРГАНИЗАТОР" в социальных сетях: "ВКонтакте", Facebook и Instagram