Видео. Украинский пранкер назвал одолжением свой поступок с оголением ягодиц на "Евровидении"

"Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить", — заявил пранкер. Он также добавил, что ему нравится творчество певицы. "Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни", — подчеркнул Седюк.

28-летний пранкер выбежал на сцену во время финала музыкального соревнования в Киеве 13 мая. Он спустил брюки, обнажив ягодицы, после чего охрана его увела, пишет Lenta.ru.

В отношении Седюка возбудили уголовное дело по факту хулиганства с отягчающими обстоятельствами (мужчина оказывал сопротивление при задержании). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мужчина двое суток провел в СИЗО, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

На "Евровидении-2017" победу одержал представитель Португалии, 27-летний Салвадор Собрал.