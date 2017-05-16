Видео. Украинский пранкер назвал одолжением свой поступок с оголением ягодиц на "Евровидении"

Пранкер Виталий Седюк, который снял штаны во время выступления украинской певицы Джамалы на конкурсе "Евровидение-2017", объяснил свой поступок. Об этом сообщает местный портал Depo.ua.
"Я сделал ей одолжение. Я ничего не имею против певицы, но "Евровидение" — это слава на один год, а теперь о ней будут долго помнить", — заявил пранкер. Он также добавил, что ему нравится творчество певицы. "Если бы это было на Западе, во время выступления Бейонсе или Минаж, я бы таким способом повысил рейтинг продаж этой песни", — подчеркнул Седюк.
28-летний пранкер выбежал на сцену во время финала музыкального соревнования в Киеве 13 мая. Он спустил брюки, обнажив ягодицы, после чего охрана его увела, пишет Lenta.ru.
В отношении Седюка возбудили уголовное дело по факту хулиганства с отягчающими обстоятельствами (мужчина оказывал сопротивление при задержании). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Мужчина двое суток провел в СИЗО, после чего суд избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.
На "Евровидении-2017" победу одержал представитель Португалии, 27-летний Салвадор Собрал.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.