Правительство Бурятии отправили в отставку после ухода губернатора

Временно исполняющий обязанности главы Республики Бурятия Алексей Цыденов своим указом отправил в отставку региональное правительство. Министры продолжат исполнять свои обязанности до тех пор, пока не будет утвержден новый состав кабинета, сообщает официальный сайт правительства Республики.

Напомним, что глава Республики Вячеслав Ноговицын, возглавлявший Бурятию около 10 лет, заявил о досрочной отставке. Свое увольнение чиновник объяснил личными мотивами. Врио главы республики был назначен заместитель министра транспорта РФ, уроженец Забайкалья, Алексей Цыденов. Смотрите также