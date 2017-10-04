Правительство Каталонии объявит о независимости от Испании в течение нескольких дней

На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он рассказал, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют, пишет РИА Новости.

Референдум о независимости Каталонии прошел первого октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Испанское правительство обвинили каталонские власти в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

Король Испании Фелипе VI назвал незаконным проведенный в Каталонии референдум и отметил, что правительство региона продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".