Правительство Каталонии объявит о независимости от Испании в течение нескольких дней

Каталония провозгласит независимость от Испании в течение нескольких дней. По словам главы женералитета Карлеса Пучдемона, правительство "будет действовать в конце этой недели или в начале следующей", сообщает Би-би-си.
На вопрос о том, что глава женералитета будет делать, если вмешается правительство Испании, Пучдемон ответил, что это "будет ошибкой, которая все изменит". Также он рассказал, что сейчас официальный Мадрид и правительство автономии не контактируют, пишет РИА Новости.
Референдум о независимости Каталонии прошел первого октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Испанское правительство обвинили каталонские власти в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.
Король Испании Фелипе VI назвал незаконным проведенный в Каталонии референдум и отметил, что правительство региона продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".
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