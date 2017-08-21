Правительство не одобрило введение акцизов на пивные напитки

Ранее депутаты объяснили инициативу наложения акцизов на пиво необходимостью увеличения налога в государственный бюджет.

После внимательного изучения вопроса разными ведомствами чиновники отказались от этой идеи. По их мнению, обязательная маркировка может привести к удорожанию продукции, подтолкнет население на покупку крепких напитков. Чтобы купить автоматы для нанесения маркировки на продукцию, установить программное обеспечению и другое потребуются большие затраты.

Пивовары уверены, что такая мера считается излишней и может повлечь за собой большие убытки продукции.

Ранее altapress.ru писал, что в России могут обложить акцизами парфюмерно-косметическую продукцию. Из-за этого с 2018 года цена на духи может увеличиться в два раза.