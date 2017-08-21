Правительство не одобрило введение акцизов на пивные напитки

Правительство России не будет облагать пиво акцизными марками. В Минфине считают, что это приведет к удорожанию продукции и люди будут потреблять более крепкий алкоголь. К тому же малые и средние предприятия после поднятия цен на расходы могут закрыться, сообщает газета "Известия".
Ранее депутаты объяснили инициативу наложения акцизов на пиво необходимостью увеличения налога в государственный бюджет.
После внимательного изучения вопроса разными ведомствами чиновники отказались от этой идеи. По их мнению, обязательная маркировка может привести к удорожанию продукции, подтолкнет население на покупку крепких напитков. Чтобы купить автоматы для нанесения маркировки на продукцию, установить программное обеспечению и другое потребуются большие затраты.
Пивовары уверены, что такая мера считается излишней и может повлечь за собой большие убытки продукции.
Ранее altapress.ru писал, что в России могут обложить акцизами парфюмерно-косметическую продукцию. Из-за этого с 2018 года цена на духи может увеличиться в два раза.
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