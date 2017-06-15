Правительство запустило реформу военной пенсии

Военные будут выходить на пенсию на пять лет позже: вместо нынешних 20 лет российским силовикам придется отслужить 25, сообщает "Коммерсант".
За счет этого правительство рассчитывает "разгрузить" федеральный бюджет на несколько сот миллиардов рублей.
Разработка поправок в закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, полицейских, сотрудников ФСИН, МЧС и Росгвардии (ФЗ №4468 от 12 февраля 1993 года) стартовала в марте. Предполагается изменить две статьи — 13-ю (условия, определяющие право на пенсию за выслугу лет) и 14-ю (размеры пенсии).
О возможном переходном периоде сведений нет. Известно лишь, что реформа запланирована после президентских выборов и не коснется тех, чье окончание контракта приходится на 20 лет выслуги. Остальным придется дослуживать дополнительно еще пять лет.
Ранее финансово-экономический блок правительстве предлагал повысить пенсионный стаж для военных сразу до 30 лет, но этот вариант был отвергнут, пишет ura.ru.
Еще одним перспективным вариантом в правительстве считают реформы досрочных пенсий, на которые имеют право до трети населения РФ. Чиновники рассчитывают сэкономить на "досрочниках" порядка 350-400 млрд рублей в год — примерно столько же, сколько на военных пенсионерах. Это позволило бы отсрочить решение по повышению пенсионного возраста или сделать его график более плавным. Ранее, как сообщала "Газета.ру", предлагалось начать поэтапное повышение срока выхода на пенсию уже с 2019 года. Что до величины пенсий, то ближайшей перспективной цифрой считается 16,4 тысячи рублей, передает "Федеральное агентство новостей".
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