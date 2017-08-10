Православные общественники предложили канонизировать отца телеведущей Ксении Собчак

Православные общественники предложили канонизировать первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. С такой просьбой к патриарху Кириллу обратился "Национальный комитет+60", сообщили "URA.Ru" в организации.
Православные горожане Санкт-Петербурга уверены, что для РПЦ настало время причислить к лику святых отца известной телеведущей Ксении Собчак. "Верующие давно считают его праведником и полноценным святым! Его могилу на Никольском кладбище "посетил" Николай Угодник! Именно Собчак вернул городу Святого Петра родовое имя, передал Лавру и Казанский собор РПЦ! Бесспорно, имеются веские основания для его причисления к лику святых — исключительные заслуги в распространении православия, достойная жизнь и смерть", — пишут члены "Национального комитета +60".
Еще одним "благим деянием" Собчака общественники считают то, что он был наставником действующего президента РФ Владимира Путина, который "17 лет ведет страну к величию и процветанию". "Учитель Спасителя России целенаправленно путем христианства, унаследовал вечность и пришел к Христу!" — считают верующие.
Состоящие в "Национальном комитете+60" надеются, что комиссия по канонизации в ближайшее время сообщит Собору житие Собчака, и будет принято решение о его приобщении к лику святых.
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