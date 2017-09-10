Председатель АКЗС с семьёй посетил избирательный участок

По традиции на участок для голосования председатель АКЗС пришел с семьей. Отвечая на вопросы журналистов, секретарь выразил надежду на политическую активность жителей края и пригласил всех посетить избирательные участки.

"Мы сегодня делаем большое дело — формируем большую команду представителей муниципальной власти в регионе. Я просто уверен, что команда будет сформирована достойная, способная выполнять те задачи по развитию региона, которые ставит перед нами время, — подчеркнул Романенко. — Поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех жителей края отнестись к сегодняшнему дню очень ответственно и обязательно прийти на избирательные участки".

Наш регион признан лидером среди субъектов Сибирского федерального округа по числу депутатских мандатов, подлежащих замещению. Свои двери для избирателей сегодня открыли 1 642 избирательных участка, 251 участок образован в Барнауле.