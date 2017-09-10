Председатель АКЗС с семьёй посетил избирательный участок

Сегодня в Алтайском крае проходит единый день голосования. Одним из первых избирательный участок посетил Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Романенко.
По традиции на участок для голосования председатель АКЗС пришел с семьей. Отвечая на вопросы журналистов, секретарь выразил надежду на политическую активность жителей края и пригласил всех посетить избирательные участки.
"Мы сегодня делаем большое дело — формируем большую команду представителей муниципальной власти в регионе. Я просто уверен, что команда будет сформирована достойная, способная выполнять те задачи по развитию региона, которые ставит перед нами время, — подчеркнул Романенко. — Поэтому, пользуясь случаем, я призываю всех жителей края отнестись к сегодняшнему дню очень ответственно и обязательно прийти на избирательные участки".
Наш регион признан лидером среди субъектов Сибирского федерального округа по числу депутатских мандатов, подлежащих замещению. Свои двери для избирателей сегодня открыли 1 642 избирательных участка, 251 участок образован в Барнауле.