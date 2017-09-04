Китайский лидер подарил Путину письменный стол

Лидеры РФ и КНР обменялись подарками в Сямэне во время неофициальной части саммита БРИКС.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин на выставке народных промыслов Китая. Фото: kremlin.ru.
Председатель КНР преподнес президенту РФ скульптуру китайского воина в традиционном костюме и письменный стол ручной работы, на котором китайской каллиграфией написано пожелание процветания. Глава российского государства подарил лидеру Китая картину из янтаря с изображением парусника и настольные светильники из нефрита.
Владимир Путин и Си Цзиньпин также ознакомились с экспонатами из разных провинций Китая: каменным панно, на которое методом особой точечной резьбы нанесена картина, образцами тончайшей резьбы по дереву и скульптурами драконов, сообщает пресс-служба Кремля.
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