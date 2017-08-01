Представитель "Билайна" рассказал, почему оператор меняет условия архивных тарифов

За долгие годы у нас накопилось большое число тарифных планов - около 500 по всей России. С каждым годом на этих архивных тарифах остается все меньше клиентов, но небольшая часть по-прежнему пользуется ими по инерции. Поддержка работоспособности архивных тарифов требует значительных усилий и ресурсов, что, конечно же, мешает улучшать обслуживание и совершенствовать качество связи, развивать еще больше инновационных, удобных и более выгодных для клиентов сервисов.

Мы сокращаем количество старых архивных тарифов, чтобы направить ресурсы на то, что сейчас действительно актуально: улучшение качества связи по всей России, обслуживания и создание новых сервисов и услуг. Взамен мы создаем тарифы, актуальные для текущего момента.

При закрытии старого тарифного плана, мы информируем клиента несколькими способами. Клиентам отправляется SMS-уведомление, информация о переходе доступна в личном кабинете в интернете, в мобильном приложении "Мой Билайн". Информация по новым тарифам доступна также по бесплатному номеру 0850. При этом клиентам всегда дается время на то, чтобы самостоятельно сделать выбор. Чтобы сориентировать клиента, мы отправляем по SMS рекомендацию по наиболее подходящему тарифу, соответствующему профилю потребления.

Для составления этой рекомендации мы использовали методы клиентской аналитики. Для тех, кто в течение 10 дней не принял решение о выборе нового тарифа самостоятельно, мы изменяем старое архивное предложение на другое, которая наиболее подходит им с учетом профиля потребления. Впоследствии, тарифный план также можно сменить на более удобный.

В конце апреля мы представили свою новую тарифную линейку, которая была создана на основе изучения современных предпочтений клиентов и является самым актуальным тарифным предложением на данный момент. Сейчас у нас одна тарифная линейка с ясными условиями, вместо десятка дублирующих друг друга тарифов.

Таким образом мы даем возможность клиенту выбрать именно тот набор услуг и их стоимость, который для него актуальны. Как любая компания, создающая новый продукт, мы заинтересованы в увеличении его популярности – тарифная линейка сейчас является нашим главным предложением, активно продвигается во всех каналах и завоевывает популярность благодаря соответствию современным запросам.