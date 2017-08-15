Представителем президента в Алтайском крае станет контр-адмирал из Крыма

Юрий Земский родился 1 марта 1964 года в городе Бендеры Молдавской ССР. В 1986 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова. В 2004 - Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова. С 1986 года по 2010 год – служба в 41-й бригаде ракетных катеров на различных командных должностях, в том числе командир бригады. С 2010 года по 2011 год – заместитель начальника штаба Черноморского флота. С 2011 года по 2014 год – командир оперативного командования в дальней оперативной зоне (по данным открытых источников - в Средиземном море). С 2014 года по июль 2017 года – командир Крымской военно-морской базы. Награжден орденом "За военные заслуги", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени. Контр-адмирал запаса. Женат, имеет дочь и сына.

Добавим, что Сергей Меняйло до назначения на пост полпреда в СФО в июле прошлого года был губернатором Севастополя, то есть, как и Земский, приехал в Сибирь из Крыма.

Напомним, предшественник Земского Михаил Чугуев покинул пост по собственному желанию и находится в отпуске с последующим увольнением. ИА "Банкфакс" ранее со ссылкой на пресс-службу полпредства в СФО сообщал, что, вероятно, он продолжит работу вне структуры полномочных представительств президента. Несмотря на официальные заявления полпредства о том, что увольнение Чугуева было его инициативой, источники ИА "Банкфакс" утверждают обратное.