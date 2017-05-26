Представители бизнес-сообщества Алтайского края приглашаются для участия в обучающем семинаре

6 июня в Барнауле состоится семинар "Инструменты государственной финансовой поддержки и алгоритмы их получения. Охрана и монетизация интеллектуальной собственности", организуемый Министерством экономического развития Алтайского края совместно с КГБУ "Алтайский центр кластерного развития" и АО "Институт финансового развития бизнеса".
Программа семинара состоит из двух частей. В ходе первой участникам предлагается обсудить следующие вопросы:
- виды и программы государственной поддержки;
- "высокотехнологичные" налоговые льготы: механизмы повышения налоговой эффективности за счет НИОКР и внедрения энергоэффективных активов;
- индустриальное развитие: программы финансовой поддержки Фонда развития промышленности, Фонд содействия инновациям, Корпорация МСП и др.;
- практические инструменты и алгоритмы: от заявки до подписания договора на получение финансовой поддержки;
- возможности для роста бизнеса: свободные экономические зоны России, преимущества размещения производств. Бизнес-практика;
- повышение эффективности взаимодействия с финансовыми организациями и институтами развития на примере работы Корпоративного канала Корпорации МСП.
Вторая часть семинара будет посвящена вопросам управления интеллектуальной собственностью, а в частности:
- эффективные инструменты управления стоимостью компании и кредитным рейтингом за счет капитализации затрат на НИОКР;
- правовые взаимоотношения с авторами разработок, устранение конфликта интересов;
- эффективная защита секретов производства и технологий;
- маркетинговая стратегия роста за счет интеллектуальной собственности;
- финансовые вопросы интеллектуальной собственности (бухгалтерский учет, налогообложение и оценка стоимости интеллектуальной собственности, привлечение финансирования).
Помимо образовательного блока, в рамках семинара запланировано проведение деловой игры.
Ведущим спикером мероприятия выступит Ильдар Шайхутдинов – член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член рабочих групп в Минэкономразвития России, член общественного совета Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), генеральный директор Института финансового развития бизнеса.
Семинар адресован субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства, заинтересованным в повышении финансовой и патентной грамотности. Всем участникам мероприятия будут выданы сертификаты о прохождении обучения.
Для участия необходимо заполнить форму и направить ее в срок до 31 мая 2017 года на электронный адрес kovalevskaya@alregn.ru. Контактное лицо – Ковалевская Анастасия Андреевна, тел.: (3852) 36-74-59. Участие в образовательной программе бесплатное.
Время проведения семинара: 09.00 – 16.00 Место проведения: КГБУ "Алтайский бизнес-инкубатор" (адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).
Справка
Институт финансового развития бизнеса (ИФРБ) функционирует с 2014 года и занимает особую нишу на рынке консалтинговых услуг, предоставляя уникальный сервис по оптимизации и улучшению финансовых показателей и стратегическому консалтингу. Уникальность института заключается в синтезе знаний в области права, финансов, международных стандартов финансового учета, налогового и бухгалтерского законодательства.
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