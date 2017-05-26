Представители бизнес-сообщества Алтайского края приглашаются для участия в обучающем семинаре

Программа семинара состоит из двух частей. В ходе первой участникам предлагается обсудить следующие вопросы:

виды и программы государственной поддержки;

"высокотехнологичные" налоговые льготы: механизмы повышения налоговой эффективности за счет НИОКР и внедрения энергоэффективных активов;

индустриальное развитие: программы финансовой поддержки Фонда развития промышленности, Фонд содействия инновациям, Корпорация МСП и др.;

практические инструменты и алгоритмы: от заявки до подписания договора на получение финансовой поддержки;

возможности для роста бизнеса: свободные экономические зоны России, преимущества размещения производств. Бизнес-практика;

повышение эффективности взаимодействия с финансовыми организациями и институтами развития на примере работы Корпоративного канала Корпорации МСП.

Вторая часть семинара будет посвящена вопросам управления интеллектуальной собственностью, а в частности:

эффективные инструменты управления стоимостью компании и кредитным рейтингом за счет капитализации затрат на НИОКР;

правовые взаимоотношения с авторами разработок, устранение конфликта интересов;

эффективная защита секретов производства и технологий;

маркетинговая стратегия роста за счет интеллектуальной собственности;

финансовые вопросы интеллектуальной собственности (бухгалтерский учет, налогообложение и оценка стоимости интеллектуальной собственности, привлечение финансирования).

Помимо образовательного блока, в рамках семинара запланировано проведение деловой игры.

Ведущим спикером мероприятия выступит Ильдар Шайхутдинов – член Генерального совета Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", член рабочих групп в Минэкономразвития России, член общественного совета Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), генеральный директор Института финансового развития бизнеса.

Семинар адресован субъектам малого и среднего инновационного предпринимательства, заинтересованным в повышении финансовой и патентной грамотности. Всем участникам мероприятия будут выданы сертификаты о прохождении обучения.

Для участия необходимо заполнить форму и направить ее в срок до 31 мая 2017 года на электронный адрес kovalevskaya@alregn.ru. Контактное лицо – Ковалевская Анастасия Андреевна, тел.: (3852) 36-74-59. Участие в образовательной программе бесплатное.

Время проведения семинара: 09.00 – 16.00 Место проведения: КГБУ "Алтайский бизнес-инкубатор" (адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19).

Справка

Институт финансового развития бизнеса (ИФРБ) функционирует с 2014 года и занимает особую нишу на рынке консалтинговых услуг, предоставляя уникальный сервис по оптимизации и улучшению финансовых показателей и стратегическому консалтингу. Уникальность института заключается в синтезе знаний в области права, финансов, международных стандартов финансового учета, налогового и бухгалтерского законодательства.